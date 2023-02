Ibovespa fecha estável com alta de Petrobras e tombo de Bradesco; semana tem leve recuo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 18:39 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou quase estável nesta sexta-feira, com a alta de Petrobras impulsionada pelo petróleo contrabalançando a queda de Bradesco após balanço abaixo do esperado, enquanto a cena política teve dia mais morno com alguma pausa em atritos recentes entre o governo e o Banco Central.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa fechou com variação positiva de 0,08%, a 108.095,48 pontos, alternando alta e baixa durante quase todo o pregão. O volume financeiro somava 23,2 bilhões de reais.

Na semana, também segundo dados preliminares, o índice acumulou queda de 0,39%.





(Por André Romani)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias