Ibovespa fecha em queda por realização de lucros com NY e Vale

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, com movimento de realização de lucros endossado por Wall Street e Vale entre as maiores pressões de baixa após vendas de minério de ferro no primeiro trimestre aquém das expectativas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,69%, a 120.104,93 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a perder os 120 mil pontos no pior momento. Na máxima, chegou a 121.353,82 milhões de reais.

O volume financeiro somava 25,7 bilhões de reais, em sessão também marcada por alguma cautela diante do feriado no Brasil na quarta-feira, uma vez que a bolsa paulista estará fechada enquanto os mercados no exterior funcionarão.

Foi a segunda queda seguida do Ibovespa, após três semanas de valorização, sendo que na última subiu em todos os pregões, ultrapassando os 121 mil pontos. Na véspera, também chegou a encostar em 122 mil pontos, nível que não supera desde janeiro.

