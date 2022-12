Ibovespa fecha em queda dia de ajustes sem Wall St

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/12/2022 - 18:31 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, corrigindo possíveis exageros da última semana, em dia de giro financeiro reduzido sem o referencial dos principais mercados no exterior, principalmente as bolsas dos Estados Unidos.

Investidores que não emendaram o fim de semana do Natal com o Réveillon seguiram avaliando o cenário político doméstico, na expectativa da finalização da equipe ministerial do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,87%, a 108.737,75 pontos, após ter subido 6,65% na semana passada.





O volume financeiro somou apenas 10,5 bilhões de reais, contra uma média diária de 30,7 bilhões de reais em dezembro.

Incertezas relacionadas ao cenário político, particularmente as diretrizes fiscal e monetária do próximo governo, seguiram influenciando os negócios. Uma das preocupações é sobre os próximos nomes da equipe de Lula.

Em Brasília, a previsão é de que Lula anuncie nesta semana outros integrantes de sua equipe ministerial, que já tem 21 ministros confirmados de um total de 37 pastas previstas.

A equipe da Guide Investimentos citou que o mercado também aguarda os anúncios para o comando de estatais federais.

Em relação ao exterior, Tiago Cunha, gestor de ações da Ace Capital, destacou que o afrouxamento da política de Covid zero na China reforçou expectativas de retomada da economia chinesa, o que fez ações de commodities apresentarem melhor desempenho.

A China anunciou nesta segunda-feira que deixará de exigir quarentena para viajantes que chegarem ao país a partir de 8 de janeiro, diminuindo restrições em suas fronteiras, praticamente fechadas desde 2020.





“A expectativa é pela volta dos mercados de referência a partir de terça-feira, que podem chancelar ou reverter os movimentos recentes, muito influenciados pelo humor local”, afirmou o gestor da Ace.

As bolsas nos Estados Unidos e na Europa ficaram fechadas nesta segunda-feira em razão do feriado estendido do Natal. Na Ásia, os pregões chineses fecharam no azul.

DESTAQUES

– LOJAS RENNER ON caiu 5,35%, a 20,71 reais, em meio a ajustes após saltar 13,55% na semana anterior, sendo que apenas na sexta-feira valorizou-se quase 6%. No dia, o índice do setor de consumo perdeu 1,2%.

– TOTVS ON cedeu 4,59%, a 27,05 reais, devolvendo parte do avanço da última semana, quando subiu quase 11,5%.

– AMERICANAS ON valorizou-se 1,74%, a 9,34 reais. O conselho de administração da varejista escolheu André Covre como novo diretor financeiro e de relações com investidores a partir de 1 de janeiro.

– POSITIVO ON subiu 1,25%, a 8,91 reais. A ação deve ficar de fora do Ibovespa que passa a vigorar a partir de janeiro, de acordo com as duas primeiras prévias do índice.

– VALE ON ganhou 0,92%, a 87,11 reais, apoiada no aumento dos preços do minério de ferro na China, diante de mais medidas para fortalecer a segunda maior economia do mundo em meio à batalha para conter os surtos de Covid.

– PETROBRAS PN recuou 0,72%, a 24,94 reais, após subiu quase 14% semana passada. O mercado aguarda a indicação de quem assumirá o comando da estatal no novo governo. Uma fonte próxima às discussões afirmou à Reuters que o senador Jean Paul Prates (PT-RN) é o escolhido do petista.

– ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 1,98%, a 24,69 reais, e BRADESCO PN cedeu 2,38%, a 14,78 reais.

(Por Paula Arend Laier)

