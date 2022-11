Ibovespa fecha em queda com Bolsonaro adicionando ruído a mercado tenso

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 22/11/2022 - 18:03 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, renovando mínimas da sessão na parte da tarde, após a coligação do presidente Jair Bolsonaro entrar com representação no TSE pedindo uma “verificação extraordinária” do resultado da eleição deste ano.

A notícia adicionou mais um ruído a um mercado já tenso com as perspectivas fiscais do país para o próximo ano e a ausência de definições sobre a equipe ministerial do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes disso, o Ibovespa vinha pressionado particularmente pela queda das ações da Petrobras em meio a crescentes receios sobre a estratégia da petrolífera de controle estatal a partir do próximo ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,85%, a 108.820,52 pontos, de acordo com dados preliminares. Na mínima, chegou a 107.867,47 pontos, distante da máxima, quando subiu a 110.223,73 pontos.

O volume financeiro somava 24,8 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

