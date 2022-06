Ibovespa fecha em queda com apreensão sobre juros nos EUA; Eletrobras recua após oferta

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, pressionado por preocupações sobre os próximos passos do banco central norte-americano, enquanto Eletrobras recuou após precificar oferta de ações que privatiza a maior empresa de geração e transmissão de energia da América Latina.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,55%, a 105.432,62 pontos, segundo dados preliminares, na sexta queda seguida. No pior momento, chegou a 104.647,59 pontos. Na semana, contabilizou perda de 5,1%.





O volume financeiro nesta sexta-feira no pregão somava 27,9 bilhões de reais.

O Departamento do Trabalho dos EUA divulgou pela manhã que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 1% no mês passado, acelerando frente ao avanço de 0,3% em abril e superando previsões no mercado, de alta de 0,7%.

A notícia pressionou os mercados de forma generalizada, dado o risco de o Federal Reserve precisar manter o ritmo de aperto monetário até setembro para combater a inflação.

No Brasil, Eletrobras foi um dos destaques do dia após a companhia precificar sua oferta de ações a 42 reais por papel, na segunda maior operação do tipo do mundo este ano, e a maior oferta de ações em 12 anos no Brasil, desde a capitalização da Petrobras, em 2010.

(Por Paula Arend Laier)