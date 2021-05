Ibovespa fecha em queda com Vale, mas salto de BRF atenua perda

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou com um declínio marginal nesta sexta-feira, enfraquecido por Vale após nova queda do preço do minério de ferro na China, enquanto BRF atuou como contrapeso refletindo compras de papéis da companhia pela Marfrig.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,12%, a 122.554,60 pontos, acumulando, entretanto, acréscimo de 0,55% na semana, de acordo com dados preliminares.

O volume financeiro somava 28,15 bilhões, em sessão também marcada pelo vencimento de opções sobre ações – o primeiro sob o novo modelo.

Vale ON recuou 1,63%, em meio à maior queda semanal nos preços de minério de ferro na China desde março.

BRF ON disparou 15,72%, tendo no radar notícias de que a processadora de carne bovina Marfrig tem comprado ações da companhia, maior exportadora global de carne de frango. MARFRIG ON caiu 4,15%.

Os valores de fechamento são preliminares, antes do ajuste de fechamento.

