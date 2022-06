Ibovespa fecha em queda com Wall St e preocupação fiscal

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, quase perdendo o patamar de 108 mil pontos no pior momento, pressionado pelo recuo das bolsas nos Estados Unidos na esteira do movimento dos Treasuries, além de preocupações com o cenário fiscal do Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,52%, a 108.401,79 pontos, de acordo com dados preliminares, em meio ao forte ajuste de baixa em ações de commodities, que vinham fornecendo suporte nos últimos pregões.





O volume financeiro somava 20,35 bilhões de reais, novamente abaixo da média do ano (30,2 bilhões de reais).

(Por Paula Arend Laier)