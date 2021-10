Ibovespa fecha em queda após BC aumentar ritmo de alta da Selic

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, após sessão volátil, marcada por resultados corporativos, com destaque para Ambev, e repercussão da decisão do Banco Central de aumentar o ritmo de alta da taxa básica de juros do país.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,49%, a 105.840,76 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo atingido 105.282,37 pontos no pior momento e 107.209,64 pontos na máxima do dia (+0,80%).

(Por Paula Arend Laier)

