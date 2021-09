Ibovespa fecha em queda com Vale e Itaú Unibanco entre maiores pressões de baixa

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, chegando a ficar abaixo dos 115 mil pontos no pior momento, com blue chips como Vale e Itaú Unibanco entre as principais pressões, enquanto Bradespar figurou entre as maiores altas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,89%, a 115.151,32 pontos, de acordo com dados preliminares. No pior momento, chegou a 114.741,16 pontos. O volume financeiro somava 25,9 bilhões de reais.

Uma combinação de fatores pesou nesta sessão, marcada pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa, que reavivaram o quadro ainda complicado para o país, bem como certas incertezas no ambiente externo.

(Por Paula Arend Laier)

Veja também