Ibovespa fecha em queda com peso externo antes de Powell e com preocupações domésticas

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, sem apoio dos mercados no exterior, onde prevaleceu a cautela antes de um aguardado discurso do titular do banco central dos EUA, Jerome Powell, enquanto no Brasil seguem as preocupações com a tensão político-institucional e riscos fiscais.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,63%, a 118.851,84 pontos, de acordo com dados preliminares, após fechar em alta nos dois pregões anteriores, período em que acumulou ganho de 2,85%. O volume financeiro da sessão somava 23,8 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

Veja também