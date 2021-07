Ibovespa fecha em queda com blue chips em sessão sem Wall St

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, tendo as blue chips entre as maiores pressões de baixa, em sessão com menor volume em razão de feriado nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,41%, a 127.097,65 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 17,3 bilhões de reais, contra média diária no ano de 35,3 bilhões de reais.

A queda vem após o Ibovespa fechar em alta de 1,56% na última sexta-feira.

(Por Paula Arend Laier)

