Ibovespa fecha em queda após Fed projetar alta de juros em 2023

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, ficando abaixo dos 129 mil pontos no pior momento, após o Federal Reserve antecipar para 2023 projeção da primeira alta dos juros nos Estados Unidos desde o começo da pandemia de Covid-19.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,56%, a 129.367,68 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 40,2 bilhões de reais, com o pregão também marcado pelos vencimentos dos contratos de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro.

(Por Paula Arend Laier)

