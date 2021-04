Ibovespa fecha em baixa discreta, Cia Hering dispara 26% após acordo com Grupo Soma

SÃO PAULO (Reuters) – O principal indicador da bolsa brasileira fechou quase estável nesta segunda-feira, uma vez que a realização de lucros com ações como de bancos ofuscou ganhos do setor de metais.

A sessão teve como estrela a varejista Cia Hering, cujas ações escalaram 26% após anúncio de acordo para ser incorporada pelo Grupo Soma, que teve queda.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa teve baixa de 0,06%, aos 120.463,00 pontos. O movimento foi discreto, com giro financeiro do dia somando apenas 23,6 bilhões de reais, abaixo da média recente.

(Por Aluísio Alves)

