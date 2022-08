Ibovespa fecha em baixa e tem primeira queda semanal em um mês com dúvidas sobre juros nos EUA

reuters 19/08/2022 - 17:03 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa caiu mais de 2% nesta sexta-feira, fechando abaixo dos 112 mil pontos e acumulando a primeira perda semanal em um mês, com dúvidas sobre o rumo da política monetária nos Estados Unidos corroborando movimentos de realização de lucros no pregão paulista após cinco altas seguidas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 2,15%, a 111.369,61 pontos, de acordo com dados preliminares, terminando a semana com declínio de 1,24%. No mês, contudo, ainda mostra avanço de 7,95%.

O volume financeiro no pregão somava 25,5 bilhões de reais, em sessão também marcada pelo vencimento de opções sobre ações.

(Por Paula Arend Laier; edição de André Romani)