Ibovespa fecha em alta antes de Copom; Cielo dispara após balanço

reuters 03/08/2022 - 17:08 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, após trocar de sinal algumas vezes durante o pregão, que teve Cielo disparando após resultado trimestral, assim como ações de consumo tiveram forte valorização antes de decisão que pode encerrar o atual ciclo de aperto monetário no país.

Wall Street endossou o segundo avanço seguido na bolsa paulista, que, no entanto, foi atenuado pelo declínio de ações atreladas a commodities, principalmente mineradoras e siderúrgicas, em meio a preocupações com a China.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,41%, a 103.787,48 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo alcançado 103.878,29 pontos na máxima e 102.822,02 pontos na mínima do pregão.

O volume financeiro somava 20,2 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

Veja também