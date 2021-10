Ibovespa fecha em alta de mais de 2% em dia de ajustes com IPCA e payroll na pauta

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em alta de mais de 2% nesta sexta-feira e zerou as perdas acumuladas na semana, em meio a ajustes técnicos relevantes e após números sobre a inflação no Brasil e emprego nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,17%, a 112.990,40 pontos, de acordo com dados preliminares. No melhor momento do dia, superou os 114 mil pontos. O volume financeiro somava 32,6 bilhões de reais.

Na semana, acumulou variação positiva de 0,08%, também segundo dados antes dos ajustes finais, revertendo a perda de mais de 2% registrada até a véspera.

(Por Paula Arend Laier)

