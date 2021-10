Ibovespa fecha em alta e retoma faixa dos 112 mil pontos

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira abriu outubro esboçando recuperação, apoiado no otimismo de agentes do mercado com sinais de autoridades monetárias de Brasil e de Estados Unidos amenizando temores de escalada maior dos juros para conter a inflação.

Além disso, o anúncio de resultados promissores de um remédio contra a Covid-19 também alimentou otimismo nas bolsas.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa fechou esta sexta-feira em alta de 1,59%, a 112.748,03 pontos. Numa semana bastante volátil, acumulou queda de 0,47%. O giro financeiro da sessão somou 27,7 bilhões de reais.

