Ibovespa fecha em alta em meio a confiança sobre recuperação econômica

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, superando os 131 mil pontos no melhor momento, em meio a noticiário positivo sobre recuperação da atividade, com papéis que se beneficiam da reabertura econômica entre as maiores altas.

A queda das ações atrelados a commodities e de exportadoras, incluindo Vale, assim como declínio dos papéis de Itaú Unibanco e Bradesco, porém, abrandaram a recuperação, após a primeira semana negativa desde meados de maio.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,5%, a 130.084,97 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima, chegou a 131.083,66 pontos. O volume financeiro da sessão somava 25,4 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

