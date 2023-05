Ibovespa fecha em alta após dia volátil com agenda cheia de balanços

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 17:43 Compartilhe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, após sessão volátil, marcada por uma bateria de resultados corporativos, com destaque para Ultrapar que disparou cerca de 12% após desempenho trimestral acima do esperado por analistas, enquanto Embraer desabou quase 10% na esteira de prejuízo no primeiro trimestre.

Também no radar esteve decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano na quarta-feira, quando reiterou que não hesitará em retomar o ciclo de aperto monetário se necessário, mas ponderou que um cenário de novos aumentos de juros agora é “menos provável”.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,37%, a 102.174,34 pontos, mas distante da máxima do dia verificada pela manhã, quando chegou a 103.320,81 pontos, pressionado pelo declínio de Vale. O volume financeiro somou 26,3 bilhões de reais.

O chefe de análise de investimentos da EQI Research, Luís Moran, disse que a penúltima sessão da semana foi marcada pela repercussão de muitos balanços corporativos, com alguns um pouco melhores do que o esperado, o que “puxou o mercado”. “Mas é uma alta pequena”, ponderou, destacando que foi um dia bastante volátil.

Em Wall Street, o S&P 500 recuou 0,72% depois que a decisão do banco regional PacWest de explorar opções estratégicas, incluindo uma venda, aprofundou temores sobre a saúde das instituições financeiras dos Estados Unidos, o que também enfraqueceu o pregão brasileiro.

DESTAQUES

– ULTRAPAR ON saltou 11,81%, a 16,19 reais, após o conglomerado, dono da rede de postos Ipiranga entre outros negócios, divulgar na quarta-feira Ebitda ajustado de 1,08 bilhão de reais, abaixo do resultado de 1,31 bilhão de reais um ano antes, mas acima do que alguns analistas esperavam, entre eles os do Bradesco BBI – que reiteraram recomendação “neutra” para os papéis e elevaram o preço-alvo de 17 para 18 reais.

– GPA ON fechou em alta de 6,67%, a 15,03 reais, em dia volátil, também se ajustando após queda de 6% nas duas sessões anteriores. O dono da bandeira Pão de Açúcar divulgou na véspera, após o fechamento, prejuízo líquido consolidado de 248 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, após lucro de 1,4 bilhão de reais nos primeiros três meses do ano passado.

– DEXCO ON encerrou com elevação de 7,28%, a 6,48 reais, com analistas também repercutindo balanço do primeiro trimestre, que mostrou lucro líquido recorrente de 109,2 milhões de reais.

– LOJAS RENNER ON avançou 6,11%, a 15,46 reais, mesmo após reportar na véspera lucro líquido de 46,8 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, queda de 75,6% em relação aos três primeiros meses do ano passado, com impacto de fatores econômicos como inflação e endividamento das famílias. Os papéis recuaram forte nos últimos dois pregões, acumulando uma perda de 8%.

– SABESP ON valorizou-se 4,56%, a 46,13 reais, após a Câmara dos Deputados aprovar Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta parte de decreto do Executivo que alterou pontos da regulamentação do marco legal do saneamento.

– EMBRAER ON caiu 9,71%, a 16,92 reais. A fabricante de aviões divulgou nesta quinta-feira prejuízo líquido trimestral ajustado de 88,9 milhões de dólares, maior que o prejuízo de 75,3 milhões registrado um ano atrás, dizendo que também queimou mais caixa no período enquanto se prepara para aumentar as entregas nos próximos trimestres. Para analistas do Citi, o resultado foi fraco.

– CSN ON perdeu 6,22%, a 12,06 reais, uma vez que a companhia, com negócios em siderurgia, mineração, cimento, logística e energia, apresentou na noite de quarta-feira prejuízo líquido de 822,5 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, após lucro de 1,36 bilhão de reais em igual etapa de 2022, impactada por perda bilionária com operações de hedge, além de aumento na alavancagem. A CSN disse ainda que espera preços de aço estáveis no segundo trimestre.

– PRIO ON cedeu 4,11%, a 32,7 reais. A petrolífera encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido de 231,3 milhões de dólares, acréscimo de 1% ano a ano, enquanto o Ebitda ajustado somou 379 milhões de dólares, alta de 66% frente ao mesmo período do ano anterior.

– PETROBRAS PN valorizou-se 1,59%, a 23,02 reais, um dia após divulgar dados de sua produção de petróleo. Nesta quinta-feira, a Petrobras afirmou que irá criar um grupo de trabalho com a China Energy International para analisar oportunidades de negócios conjuntos em energia renovável. Analistas do Goldman Sachs ajustaram projeções para o resultado da companhia do primeiro trimestre, previsto para o dia 11 de maio, e citaram uma “maior convicção” que a empresa deve anunciar dividendos da ordem de cerca de 4,7 bilhões de dólares para o trimestre.





– VALE ON recuou 3,1%, a 66,86 reais, pressionando o Ibovespa, uma vez que os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura atingiram mínimas de cinco meses nesta quinta-feira, com dados de atividade fabril da China mais fracos do que o esperado e perspectivas sombrias de demanda de curto prazo.

– BRADESCO PN avançou 2,33%, a 14,07 reais, antes do balanço trimestral previsto para após o fechamento do mercado. ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,8%, a 25,06 reais.

– MERCADO LIVRE, que é negociado em Nova York, caiu 5,20%, a 1.213,38 reais, mesmo com o salto de 208,5% no lucro líquido no primeiro trimestre frente a igual período do ano passado, divulgado na véspera, em resultado ajudado pelo avanço de receitas apesar de maiores custos, em especial com tecnologia.

(Por Paula Arend Laier)

