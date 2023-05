Ibovespa fecha em alta após dia volátil com agenda cheia de balanços

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 17:04 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, após sessão volátil, marcada por uma bateria de resultados corporativos, com destaque para Ultrapar que disparou após desempenho acima do esperado por analistas no primeiro trimestre, enquanto Embraer desabou na esteira de prejuízo maior do que as previsões.

Também no radar esteve decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano na quarta-feira, quando reiterou que não hesitará em retomar o ciclo de aperto monetário se necessário, mas ponderou que um cenário de novos aumentos de juros agora é “menos provável”.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,33%, a 102.131 pontos, de acordo com dados preliminares, com a forte queda das ações da Vale pesando. Na máxima, pela manhã, o Ibovespa chegou a 103.320,81 pontos.

O volume financeiro somava 24,5 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

