Ibovespa fecha dia em alta com apoio dos EUA, mas tem perda na semana

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, com dados norte-americanos e declarações de autoridades do Federal Reserve proporcionando algum alívio nas preocupações com o ritmo do aperto monetário nos EUA, que minaram os mercados na semana.

Índice de referência no mercado financeiro brasileiro, o Ibovespa subiu 0,6%, a 96.695,89 pontos, de acordo com dados preliminares, acumulando na semana um declínio de 3,58%.

A sessão também foi marcada pelo vencimento de contratos de opções sobre ações na B3.

(Por Paula Arend Laier)