Ibovespa fecha dia em queda de 0,28%, abaixo dos 130 mil, e recua 1,37% na semana

Como na quarta-feira, 9, o Ibovespa voltou a fechar nesta sexta-feira, 11, abaixo dos 130 mil pontos, convergindo para níveis do começo de agosto, há pouco mais de dois meses. Na semana, acumulou perda de 1,37%, após recuo de 0,71% no intervalo anterior. Nesta sexta, oscilou entre mínima de 129.337,68 e máxima de 130.353,99 pontos, correspondente à abertura.

No encerramento, marcava baixa de 0,28%, aos 129.992,29 pontos, com giro financeiro a R$ 17,9 bilhões. No mês, o Ibovespa recua 1,38% e, no ano, cede 3,12%. O nível de fechamento desta sexta-feira ficou um pouco acima do de quarta-feira (129.962,06), que havia sido o menor desde 8 de agosto.

O Ibovespa caminhou na contramão de Nova York, no dia e na semana. Por lá, os principais índices de ações fecharam a sexta-feira em alta de até 0,97% (Dow Jones) na sessão, e com avanço de 1,1% a 1,2% para Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq na semana. Por aqui, o ajuste do Ibovespa não foi maior na sessão graças à Vale ON, a ação de maior peso no índice. O papel subiu 1,44% com o avanço do minério de ferro na China – em meio à expectativa de que novos estímulos econômicos sejam anunciados em coletiva de imprensa do Ministério de Finanças, neste sábado, 12.

Em moderada baixa no fechamento, o petróleo não fez outra gigante, Petrobras (ON -0,17%, PN -0,08%), caminhar em direção favorável na sessão. E, entre os maiores bancos, apenas BB (ON +0,50%) conseguiu evitar perdas no fechamento. Na ponta ganhadora, Pão de Açúcar (+3,81%), Lojas Renner (+3,37%) e Petz (+2,74%). No lado oposto, MRV (-5,40%), Minerva (-4,48%) e Metalúrgica Gerdau (-3,77%).

“O dólar e os juros até iniciaram o dia em leve queda, mas após fala do presidente Lula – em que defendeu a isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas que ganham até R$ 5 mil – veio abertura em todos os vértices da curva de juros, com a interpretação de que a pauta fiscal tende a permanecer negligenciada”, diz Inácio Alves, analista da Melver.

Para Bruna Centeno, sócia e advisor da Blue3 Investimentos, a fala do presidente Lula também foi o divisor de águas da sessão, ao trazer mais ruído para um quadro fiscal já degradado na percepção de mercado. E no momento em que o Federal Reserve deve empreender ritmo cauteloso para a calibragem dos cortes de juros nos Estados Unidos – uma variável que havia estimulado a visão de que os emergentes sairiam ganhando mais, se viesse a se confirmar um ritmo mais agudo de redução da taxa de referência do Fed, iniciado em 18 de setembro com uma redução de 50 pontos-base.

“O mercado se estressou desde a manhã com as falas do presidente Lula, que mencionou a isenção de IR para renda até R$ 5 mil como uma questão de Justiça, e não de compromisso de campanha. Para fazer isso, vai ter que tirar de alguém – o que coloca os juros futuros nas máximas do ano, ante a piora da percepção fiscal”, diz Ramon Coser, especialista da Valor Investimentos, referindo-se à possibilidade de tributação das rendas acima de R$ 1 milhão.

Outro desdobramento da aversão ao risco fiscal que prevaleceu nesta sexta-feira foi o comportamento do câmbio, com o dólar em alta de 0,50%, a R$ 5,6151, em sessão com ingresso do Banco Central via swap para conter a alta da moeda americana, diz Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank. “O controle das contas públicas tem vindo muito mais pelo aumento de receita do que pela redução de gastos – que é algo que o mercado sempre espera, gastos menores: uma frustração de expectativa que também se reflete na curva de juros”, diz.

Não obstante a cautela vista nesta sexta-feira, o mapa das expectativas para o comportamento das ações no curtíssimo prazo, no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, repetiu o das duas semanas anteriores. Entre os participantes, 71,43% esperam alta para o Ibovespa na próxima semana contra 28,57% que preveem estabilidade, sem respostas indicando baixa, exatamente como na edição passada.