Ibovespa fecha com variação discreta antes de pregão com Fed, Copom e vencimentos

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou com uma variação discreta nesta terça-feira, enfraquecido particularmente pela Vale, com agentes financeiros na expectativa dos desfechos das reuniões do Federal Reserve nos Estados Unidos e do Banco Central no Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,09%, a 130.092,05 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro no pregão somava 24,5 bilhões de reais.

A sessão também foi influenciada por movimentos relacionados aos vencimentos de opções sobre o Ibovespa e do contrato futuro do índice, que acontecem na quarta-feira.

(Por Paula Arend Laier)

