Ibovespa fecha com queda discreta confinado por incertezas locais

Reuters - 23/11/2022 - 18:04

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou com um declínio discreto nesta quarta-feira, após mais uma sessão volátil em que chegou a trabalhar abaixo dos 108 mil pontos no pior momento, uma vez que segue confinado principalmente por incertezas sobre o rumo fiscal do país.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,21%, a 108.802,47 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 21,9 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

