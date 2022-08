Ibovespa fecha acima dos 110 mil pontos com alívio em inflação nos EUA

reuters 10/08/2022 - 17:04 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa avançou mais de 1% e fechou na máxima em dois meses nesta quarta-feira, com ativos de risco beneficiando-se de apostas de menor aperto monetário nos Estados Unidos após alívio da inflação do consumidor norte-americano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,43%, a 110.202 pontos, de acordo com dados preliminares, cravando a sétima alta seguida, na maior série de ganhos desde meados de março. No melhor momento, chegou a 110.362,14 pontos.

O volume financeiro do pregão somava 23,3 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)