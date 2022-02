Ibovespa fecha acima dos 113 mil pontos puxado por Vale e Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira teve a segunda alta consecutiva nesta terça-feira e voltou a fechar na casa dos 113 mil pontos após mais de três meses, diante da influência das altas fortes das ações de Vale e de Petrobras.

O mercado espera a decisão de política monetária do Banco Central na quarta-feira e o começo da temporada de balanços.

O Ibovespa subiu 0,97%, a 113.228,31 pontos. O índice não fechava acima dos 113 mil pontos desde 18 de outubro. O volume financeiro da sessão foi de 27,1 bilhões de reais.

Após registrar em janeiro o melhor desempenho mensal desde dezembro de 2020, o Ibovespa manteve a toada positiva no primeiro pregão de fevereiro. Os principais índices de ações nos EUA também fecharam em alta, em meio a resultados de empresas e dados macroeconômicos.

“A dinâmica (no Ibovespa) seguiu a mesma, mas com relativa acomodação” depois da alta em janeiro, diz o coordenador do departamento econômico do Banco ABC Brasil, Daniel Xavier, que destacou a expectativa do mercado pela decisão do Comitê de Política Monetária do BC (Copom).

A curva de juros precifica 98% de chance de uma alta de 1,5 ponto percentual na Selic, para 10,75% ao ano. Com a decisão já amplamente esperada, as atenções devem se voltar para o tom do comunicado sobre os próximos passos do BC, segundo Xavier.

Em entrevista à Reuters na semana passada, Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, disse esperar que o BC não se comprometa com outra elevação de mesma magnitude na reunião de março, abrindo espaço para reduzir o ritmo do aperto monetário se necessário.

Uma proposta conjunta de Executivo e Congresso para cortar tributos de combustíveis também segue no radar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que há maior chance de avançar numa redução de impostos sobre o diesel, questionando eventual extensão do benefício à gasolina.

DESTAQUES

– VALE subiu 5,5%, maior alta desde 7 de janeiro, após um tombo da véspera. Siderúrgicas também subiram. CSN ganhou 5,1%, e USIMINAS PNA avançou 3,9%.

– PETROBRAS PN subiu 2%. Os preços do petróleo fecharam próximo da estabilidade, com as tensões geopolíticas e a oferta global apertada apoiando o mercado, mesmo com algumas especulações de que a Opep+ poderia aumentar a oferta mais do que o esperado.

– BRF caiu 3,1%, terceira queda seguida, em meio a notícias sobre a definição do preço por ação de seu follow-on, esperada para esta terça-feira.

– INTER ganhou 8,1%, a 28,08 reais. O JPMorgan elevou a recomendação da ação de neutra para overweight, mas cortou o preço-alvo de 54 para 40 reais, após o Inter elevar as taxas em diversos produtos, o que mostrou foco em monetização, escreveram analistas, incluindo Yuri Fernandes.

– 3R PETROLEUM ON caiu 2,5%, após ficar em leilão por mais de uma hora. A empresa de private equity Starboard vendeu 18 milhões de ações na empresa. O presidente da 3R, Ricardo Savini, disse à Reuters que a empresa está satisfeita com o portfólio construído, após comprar um total de 2,143 bilhões de dólares em ativos que eram da Petrobras desde 2018, e planeja agora focar na operação dos campos.

(Por Andre Romani)

