Ibovespa esboça alta, a 117 mil pontos na máxima, mas volta cair no fim da manhã

Após subir um ponto na abertura dos negócios desta sexta-feira, 13, e se inclinar para baixo logo depois, chegando a mostrar perda na casa de 0,6% na mínima da manhã (116.331,16 pontos), o Ibovespa passou a ensaiar leve recuperação, em alta de 0,02%, aos 117.070,35 pontos, na máxima do dia.

Assim, o Ibovespa ponderou na mesma sessão os ajustes desses últimos dois dias em Nova York – por lá, negativo ontem, quando foi feriado aqui, e favorável na abertura desta sexta-feira, especialmente no Dow Jones (+0,80%).

A cautela no cenário político externo, com o conflito no Oriente Médio, é contrabalançada pelo início da temporada de balanços do terceiro trimestre nos Estados Unidos, com os números de bancos como JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo, anunciados antes da abertura dos negócios.

Perto do fim da manhã, o Ibovespa voltava a mostrar leve perda de 0,13%, aos 116.893,37 pontos, relativamente amparado pela alta de 2,54% (ON) e de 2,62%. (PN) em Petrobras, com o petróleo mostrando ganho em torno de 3,5% para Brent e WTI na sessão.

