Ibovespa ensaia melhora com trégua externa

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa ensaiava uma melhora nos primeiros negócios desta sexta-feira, após renovar mínimas desde 2020 na véspera, acompanhando nesta sessão o tom mais positivo no exterior, em sessão marcada pelo vencimento de opções sobre ações na B3.

Às 10:09, o Ibovespa subia 0,11 %, a 96.225,11 pontos.

No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de agosto, tinha elevação de 0,21%, a 97.090 pontos.

Na véspera, o principal índice da bolsa paulista fechou em baixa de 1,8%, a 96.120,85 pontos, pressionado pela queda de ações ligadas a commodities diante da perspectiva de altas mais rápidas de juros nas principais economias do mundo.

(Por Paula Arend Laier; edição de André Romani)