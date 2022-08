reuters 04/08/2022 - 10:09 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa engatava a terceira alta seguida nesta quinta-feira, após o Banco Central sinalizar na véspera que o ciclo de aumento de juros no Brasil está perto do fim, com agentes financeiros também reagindo positivamente aos resultados corporativos de Embraer e Totvs.

Às 10:07, o Ibovespa subia 0,64%, a 104.438,31 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

