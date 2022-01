Ibovespa encerra em alta e fecha melhor mês desde 2020

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira subiu nesta segunda-feira, ainda que com desempenho mais tímido do que as bolsas em Wall Street, e fechou seu melhor mês em mais de um ano. O índice local teve o suporte de ações do setor financeiro e ligadas ao consumo interno, enquanto a Vale pesou do lado oposto.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa subiu 0,53%, a 112.505,53 pontos. Com isso, o índice acumulou em janeiro valorização de 7,33%, a maior para um mês desde dezembro de 2020, quando marcou ganhos de 9,3%. O volume financeiro da sessão foi de 25,1 bilhões de reais.

(Por Andre Romani)

