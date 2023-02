Ibovespa destoa de NY e recua com atritos Lula-BC e após ata do Copom

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 19:10 Compartilhe





Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa caiu nesta terça-feira, destoando de Wall Street, pressionado por novos atritos entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Banco Central (BC), em dia de divulgação da ata do Copom.

Itaú Unibanco foi a maior pressão negativa, antes de divulgar balanço após o fechamento do mercado, e Vale subiu na ponta oposta.





De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 0,82%, a 107.829,73 pontos, menor nível de fechamento desde 5 de janeiro. Na mínima, o índice caiu 1,37%, a 107.233,94 pontos, enquanto, na máxima, subiu 0,29%, a 109.037 pontos. O volume financeiro somou 22,4 bilhões de reais.

Lula disse nesta terça-feira que cabe ao Senado ficar “vigilante” com a atuação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, e que a Casa deve cobrá-lo sobre a taxa de juros. Ele ainda afirmou que não discute com o presidente do BC, com quem se encontrou apenas uma vez. “Eu só acho que esse cidadão… tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Porque ele tem muita responsabilidade”.

As declarações de Lula sobre o BC foram novamente mal recebidas pelos agentes financeiros, aliadas a uma notícia de o presidente quer nomes para ocupar cargos de diretorias na autarquia que se contraponham a Campos Neto, segundo o jornal O Estado de S.Paulo. A Presidência não respondeu a pedidos de comentários.

“Tivemos uma continuidade de diversos ataques por parte do presidente ao BC, à meta de inflação e ao nível de taxa de juros”, disse Filipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos.

Pela manhã, o BC publicou a ata do Copom na qual mostrou preocupação com o arcabouço fiscal, mas fez aceno a medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já Campos Neto defendeu a independência do BC.

As falas de Lula e a ata também influenciaram na alta do dólar ante o real e fizeram com que os juros futuros caíssem na parte curta, mas subissem nos vencimentos de longo prazo.





“O mercado acabou precificando uma visão mais benigna da taxa de juros a curto prazo, diante dessas medidas que estão sendo feitas pelo o governo para as contas públicas em 2023. Mas no longo prazo, ainda tem maior estresse, volatilidade”, disse Villegas.

O desempenho da curva de juros costuma impactar inversamente as ações da bolsa ligadas a consumo doméstico.

No exterior, o chair do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse, entre outras coisas, que dados muito fortes de emprego divulgados na semana passada apontam que o banco central norte-americano ainda tem espaço para aumentar a taxa de juros. “Não esperávamos que fosse tão forte”, afirmou Powell.

As declarações geraram volatilidade nas bolsas globais, com quedas e altas repentinas durante a sua fala, mas os principais índices fecharam em alta em Wall Street. O S&P 500 subiu 1,29%.

DESTAQUES

– ITAÚ UNIBANCO PN caiu 2,31%, a 24,55 reais, antes de divulgar balanço trimestral no final do dia e em sessão negativa para grandes bancos.

– BRF ON cedeu 6,83%, a 6,68 reais, quarto pregão seguido de baixa e à medida que investidores analisavam relatórios de bancos publicados nos últimos dias sobre o setor de proteínas, incluindo do Santander.

– ELETROBRAS ON caiu 3,51%, a 36,87 reais, e a PNB recuou 3,43%, a 38,90 reais, após Lula dizer que a Advocacia Geral da União poderá pedir revisão do contrato de privatização da empresa. A Ativa Investimentos afirmou que desconhece os desdobramentos possíveis num caso de judicialização de privatização já sacramentada.

– EMBRAER ON avançou 3,10%, a 16,97 reais. De pano de fundo, analistas do BTG Pactual previram em relatório datado de domingo, entre outras coisas, uma série de gatilhos no curto prazo para a ação.

– GOL PN virou e fechou em baixa de 2,36%, a 7,44 reais. A empresa anunciou que a holding Abra investirá na companhia aérea por meio de uma combinação de operações que incluem emissão de títulos de dívida e injeção de dinheiro. Além disso, a Gol divulgou dados operacionais de janeiro, com alta de 9% na demanda ante um ano antes.

– PETROBRAS PN teve recuo de 0,62%, a 25,62 reais, mesmo após alta de 3,3% do petróleo Brent no exterior com o discurso de Powell no radar. A empresa anunciou nesta manhã redução no preço do diesel em 8,89% nas refinarias. PRIO ON ganhou 1,04% e 3R PETROLEUM ON teve variação positiva de 0,09%.

– B3 ON perdeu 1,82%, a 11,89 reais. De pano de fundo, investidores analisavam potencial concorrência à operadora da bolsa de valores brasileira após a Mubadala Capital comprar na véspera uma fatia majoritária da Americas Trading Group, empresa brasileira detentora de plataforma de negociação eletrônica no mercado local.

– ASSAÍ ON recuou 1,93%, a 18,85 reais, após o JPMorgan cortar recomendação da ação a “neutra”.

– VALE ON exibiu valorização de 0,66%, a 88,42 reais, interrompendo sequência de sete quedas, mesmo em sessão de novo recuo dos contratos futuros de minério de ferro na Ásia.





– LIGHT ON, que não está no Ibovespa, perdeu 14,19%, a 2,66 reais, após o blog do jornalista Lauro Jardim, no O Globo, dizer na véspera, sem citar como obteve a informação, que a empresa deve dar entrada com um pedido de recuperação judicial muito em breve. A Light disse que não procede a informação de que estaria na iminência de pedir recuperação judicial e observou que contratou recentemente a Laplace para assessorá-la na avaliação de estratégias financeiras, conforme já divulgado.

