Ibovespa cede nível dos 137 mil pontos perto do fim, em baixa de 0,08%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 18:00

Se Petrobras (ON -1,37%, PN -1,34%), com ganho que chegou a se aproximar então de 9% foi o nome do jogo na segunda-feira, nesta terça-feira, 27, a bola foi transferida para Vale (ON +3,01%), que sozinha entre as blue chips conseguia carregar o Ibovespa, ainda que muito levemente, para nova máxima histórica de fechamento – não concretizada, contudo, no ajuste final. Nesta terça, o índice oscilou entre piso de 136.664,40 e pico de 137.212,64 – nova máxima histórica intradia – para fechar aos 136.775,91 pontos, em baixa de 0,08% na sessão. O giro ficou em R$ 18,0 bilhões. Na semana, o Ibovespa avança 0,86%, colocando o ganho do mês a 7,15% e o do ano a 1,93%.

“O Ibovespa ficou praticamente neutro na sessão, e conseguia subir por conta de Vale, em alta expressiva nesta terça-feira para a mineradora – que vinha defasada em relação a seus pares internacionais”, diz Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos. “O gatilho de hoje foi realmente o anúncio do novo CEO, e se viesse alguém ligado ao governo para o cargo, era um risco que estava sendo colocado na conta de precificação das ações da mineradora”, acrescenta o operador. “O anúncio dissipou esse medo do mercado, o que garantiu hoje alta de 3% para a Vale, descolada na sessão das demais superpesadas’ do Ibovespa”, diz.

“A definição de Pimenta para o comando da Vale em 2025 veio após muita incerteza em torno da questão, com a ventilação de diversos nomes, uns que agradaram mais e outros que agradaram menos ao mercado. Essa definição traz alívio para as ações da mineradora – em dia de recuo para Petrobras após a forte alta de ontem”, diz Paulo Luives, especialista da Valor Investimentos.

“Além da escolha do novo CEO da Vale, o desempenho da ação foi favorecido pela alta do preço do minério de ferro, com dados industriais da China acima das expectativas”, diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos. Em Dalian, o contrato mais negociado do minério subiu nesta terça 3,34%, a US$ 106,42 por tonelada, enquanto, em Cingapura, a alta foi de 1,40%, a US$ 101,75.

Os lucros das empresas industriais da China aumentaram ao ritmo mais rápido em cinco meses em julho, embora a fraca demanda doméstica coloque em dúvida se tal resiliência pode se estender. Os ganhos das grandes empresas avançaram 4,1% em relação ao ano anterior, disse o Bureau Nacional de Estatísticas na terça-feira, após um aumento de 3,6% no mês anterior. Os números são um indicador-chave sobre a saúde financeira de fábricas, minas e do setor de infraestrutura, que podem afetar as decisões de investimento nos próximos meses.

Nesse contexto favorável à retomada do apetite pelos papéis da mineradora, a escolha de Gustavo Pimenta, atual VP de Finanças e RI, para substituir Eduardo Bartolomeo no comando da Vale a partir de 1º de janeiro foi a notícia determinante do dia, mais até do que a leitura benigna sobre a prévia da inflação oficial de agosto, pelo IPCA-15, divulgada nesta manhã.

“O IPCA-15, a 0,19%, veio praticamente em linha com as expectativas do mercado. Houve desaceleração em relação ao mês anterior, então a 0,30%. O dado reflete a possibilidade de inflação de 0,10% para agosto como um todo, o que poderia fortalecer o argumento de que o Banco Central não precisaria aumentar juros em setembro”, observa em nota Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

Ele ressalva que a maior parte do mercado ainda prevê, com base em recentes declarações de diretores do Banco Central, não apenas um aumento da Selic em setembro, como possivelmente outras altas à frente.

Nos últimos 12 meses, o índice de inflação acumula alta de 4,35%, abaixo dos 4,45% registrados no mês anterior, ressalta Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. “Ao avaliar as variações mensais, os principais grupos de interesse para o Banco Central desaceleraram na passagem de julho para agosto: serviços (0,29% vs 0,70%), serviços subjacentes (0,39% vs 0,58%), serviços intensivos em trabalho (0,24% vs 0,36%) e a média dos núcleos (0,28% vs 0,31%). Além disso, serviços intensivos em trabalho e a média dos núcleos registram quedas no acumulado dos últimos 12 meses”, destaca o economista.

“Apesar do IPCA-15 benéfico, e que reforça a chance de o Banco Central manter a Selic nos atuais 10,50% ao ano, o dado de agosto não foi suficiente, hoje, para o mercado devolver prêmio na ponta curta da curva de juros, refletindo ainda as apostas de possível alta da taxa de juros na reunião do Copom em setembro. Acredito que saindo o dado cheio do IPCA, no inicio de setembro, isso possa mudar”, diz Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital.

No noticiário corporativo, a conclusão do processo de escolha do futuro CEO da Vale também foi considerada, dentro do Conselho de Administração da mineradora, como alívio, uma página virada após os intensos debates que culminaram em racha em fevereiro de 2024, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. “Acaba com o tiroteio”, disse uma fonte, sob condição de anonimato, à jornalista Juliana Garçon. “O Conselho tem o trabalho de dar o alicerce para o trabalho do CEO. Importante que foi uma decisão unânime, que reescreve esse capítulo.”

Dessa forma, o desempenho de Vale foi o ponto alto do dia entre as ações de maior liquidez e ponderação no Ibovespa – além da mineradora, apenas Itaú (PN +0,11%) obteve desempenho positivo entre as ações de maior peso no índice da B3. Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, além de Vale, destaque também para Lojas Renner (+3,67%), MRV (+3,33%) e Bradespar (+2,68%). No lado oposto, São Martinho (-3,49%), PetroReconcavo (-2,73%) – em dia negativo para o petróleo, que recuou mais de 2% em Londres e Nova York – e CPFL Energia (-2,72%).