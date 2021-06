Ibovespa caminha para fechar semana no azul

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa não mostrava um sinal claro no último pregão da semana, com Banco Inter entre os destaques positivos após levantar 5,5 bilhões de reais em oferta de ações, enquanto papéis que se beneficiam da retomada da economia passavam por ajustes após ganhos recentes.

Às 10:51, o Ibovespa subia 0,04%, a 129.564,14 pontos. Tal desempenho assegurava uma performance positiva na semana, com acréscimo de quase 0,9% até o momento, após duas semanas seguidas de queda. O volume financeiro neste pregão 3,26 bilhões de reais.

A entrega à Câmara dos Deputados e o detalhamento da segunda fase da reforma tributária, que trata de ajustes no Imposto de Renda para pessoas físicas, empresas e investimentos, estão no radar. O secretário especial da Receita Federal fará uma coletiva sobre a proposta a partir de 11h30.

Um dos temas dessa nova fase da reforma é tributação dos dividendos pagos pelas empresas às pessoas físicas. Nesse contexto, a Receita Federal publicou instruções sobre a obrigatoriedade do envio de informações sobre operações realizadas no mercado financeiro e de capitais.

“A apresentação da reforma tributária deve trazer otimismo’, avaliou a equipe da CM Capital Markets, ponderando que esse efeito deve ser apaziguado pela tensão envolvendo depoimentos do deputado Luís Miranda (DEM-DF) e do seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda, na CPI da Covid.

O deputado disse que apresentou, junto com seu irmão, diversas irregularidades sobre o processo de compra da Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech, ao presidente Jair Bolsonaro em uma reunião no Palácio da Alvorada.

No exterior, o norte-americano S&P 500 atingiu uma máxima recorde na abertura desta sexta-feira, após a previsão de balanços robustos da Nike, enquanto dados de inflação mais fracos do que o esperado aliviaram temores sobre um aperto da política monetária dos Estados Unidos no curto prazo.

DESTAQUES

– BANCO INTER UNIT subia 1,92%, após levantar 5,5 bilhões de reais em oferta primária de ações com esforços restritos. Entre os bancos, ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,19% e BRADESCO PN perdia 0,51%.

– VALE ON avançava 1,32%, favorecida pela alta do futuros do minério de ferro na China. Na quinta-feira, o China Baowu Group, maior produtor de aço do mundo, anunciou que unirá forças com a Vale e a Shandong Xinhai Technology para produzir níquel “pig iron” (NPI).

– CIA HERING ON perdia 2,27%, após subir mais de 2%, com outros papéis que se beneficiam da reabertura econômica também passando por ajustes nesta sessão após fortes ganhos recentemente, como YDUQS ON, que recuava 1,55%.

– PETROBRAS PN registrava variação negativa de 0,37%, mesmo com acréscimo nos preços do petróleo no exterior.

