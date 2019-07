Ibovespa cai puxado sobretudo por bancos em dia de Copom e Fed

Após abrir em alta, o Ibovespa passou a oscilar e tenta se firmar em queda, a despeito da alta em Nova York, puxado sobretudo pelo recuo das ações do setor financeiro, no dia em que a grande maioria espera redução na taxa Selic, atualmente em 6,5%. Além da divulgação do Comitê de Política Monetária (Copom) de julho, no início da noite, a quarta-feira, 31, ainda terá a decisão sobre juros nos Estados Unidos, às 15 horas. Mesmo com a queda, o Ibovespa pode encerrar julho em alta. Até agora, acumula variação positiva de 1,35%.

Embora uma queda de 0,25 ponto porcentual no juro norte-americano esteja precificada, há expectativa maior dos agentes com as palavras do presidente da instituição, Jerome Powell, após a decisão. Isso porque uma redução por lá tende a atrair recursos para a Bolsa brasileira, que continua amargando saída de investidores estrangeiros. No Brasil, a grande maioria é pela redução da Selic, alternando as expectativas quanto à magnitude.

Das 55 estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, 51 esperam que o início do processo de flexibilização monetária aconteça em julho, sendo que 26 aguardam corte de 0,25 ponto, e 25, de 0,50 ponto porcentual.

Quanto ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), a LCA Consultores afirma que “certamente” haverá redução da taxa, o que abrirá caminho para que outros bancos centrais também adotem iniciativas de afrouxamento monetário. De acordo com a LCA, uma queda de 0,25 ponto porcentual no juro está praticamente precificada pelos investidores, que aguardam quão ‘dovish’ (mais leve) será a mensagem dos diretores do Fed.

Antes das decisões sobre juros, os investidores da B3 avaliam números corporativos do segundo trimestre informados ontem, como o avanço de 60% no lucro líquido da CSN no período em relação ao segundo trimestre de 2018, de 26% no da TIM e de 14% no das Lojas Renner.

Às 10h59, o Ibovespa cedia 0,49%, aos 102.424,86 pontos, após máxima aos 103.128,70 pontos.

A despeito do recuo do minério de cerca de 2,00% na China hoje, os papéis da Vale sobem (0,20%). Após o fechamento dos negócios, a mineradora divulgará balanço do segundo trimestre, para o qual se espera desempenho financeiro robusto. As ações da CSN também avançam (1,65%) após divulgar aumento em seu lucro no segundo trimestre.