Ibovespa cai mais de 1% na abertura com exterior negativo

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa registrava recuo nos primeiros negócios nesta segunda-feira, acompanhando queda dos futuros de ações nos Estados Unidos e perdas de commodities como petróleo e minério de ferro.

Preocupações com potencial desaceleração econômica global seguem impactando os negócios, assim como expectativa para nova safra de balanços corporativos, enquanto no Brasil a pauta fiscal e tensões ligadas à campanha eleitoral estão no radar.

Às 10:09 (de Brasília), o Ibovespa caía 1,53%, a 98.750,63 pontos.

(Por Andre Romani)