Ibovespa cai forte com aversão ao risco global e passa a exibir queda em 2022

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira cedeu nesta segunda-feira e passou a acumular queda em 2022, diante de temores globais com a política monetária nos Estados Unidos e com a desaceleração econômica na China, que derrubou os preços de commodities.





Vale e Petrobras conduziram o recuo do índice, em meio a desempenho do minério de ferro e do petróleo, respectivamente. Itaú Unibanco também teve forte influência na baixa após resultado. Entre as principais altas ficaram BTG Pactual e Sabesp, depois da divulgação de balanços do primeiro trimestre.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 1,89%, a 103.145,81 pontos, a terceira queda seguida. O volume financeiro da sessão foi de 26,6 bilhões de reais.

O índice não fechava acumulando queda no ano desde 11 de janeiro – nesse período, chegou a registrar ganhos de até 16% frente ao final de 2021.

(Por Andre Romani)