Ibovespa cai com Wall St e foco local no fiscal; Vale pesa

Reuters - 06/02/2023 - 13:08





Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa caía nesta segunda-feira, caminhando para uma quarta baixa seguida, diante de recuo dos índices acionários no exterior e uma vez que, na cena doméstica, a pauta fiscal permanece no radar dos agentes financeiros.

Vale era a maior influência negativa, enquanto Petrobras e Ambev limitavam as perdas.





Às 12:09 (de Brasília), o Ibovespa caía 0,65%, a 107.816,87 pontos. O volume financeiro era 5,5 bilhões de reais.

O movimento do Ibovespa acompanhava cenário de mais aversão aos riscos no exterior, com queda dos principais índices nos Estados Unidos, à medida que mantinham-se temores de que os juros permaneçam altos por mais tempo após dado do mercado de trabalho acima do esperado na semana passada. O S&P 500 cedia 0,48%.

“Lá fora, é a questão do Fed que pesa mais. E, aqui dentro, é a questão do fiscal. Os ruídos não cessam”, disse Pedro Galdi, analista da Mirae Asset Corretora, citando potenciais mudanças no salário mínimo e Imposto de Renda.

Galdi também mencionou certo mal-estar após críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à atual meta de inflação, à independência do Banco Central (BC) e ao nível da taxa de juros.

O governo estuda aumentar a isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos em 2023, disseram fontes à Reuters no sábado. Além disso, na sexta-feira, fontes disseram à Reuters que o Ministério da Fazenda passou a admitir um reajuste adicional no salário mínimo e agora faz contas para levar o piso nacional de 1.302 reais a 1.320 reais a partir de maio.

"É tudo ruído, não tem nada certo. Mas acaba se somando a outras preocupações", acrescentou Galdi.





Em meio a críticas de Lula à atual meta de inflação, a pesquisa Focus do BC voltou a mostrar elevação nas expectativas do IPCA neste ano e em 2024 pelos economistas de mercado, bem como uma taxa Selic mais alta ano que vem.

Em sua posse como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta manhã, Aloizio Mercadante disse não querer padrão de subsídios como no passado, mas uma taxa de juros mais competitiva para micro, pequenas e médias empresas.

DESTAQUES

– VALE caía 2,28%, a 86,92 reais, em sua sétima queda seguida após valorização forte nos últimos três meses com expectativa de retomada de demanda por minério de ferro na China. Nesta segunda-feira, os contratos futuros da commodity na bolsa de Cingapura caíram para o nível mais baixo em quase três semanas. Siderúrgicas também tinham desempenho negativo na B3.

– MARFRIG ON cedia 4,29%, a 7,37 reais, e JBS ON perdia 1,78%, a 19,34 reais, após a rival dos EUA Tyson Foods divulgar resultado trimestral abaixo do esperado e cortar projeção de margens operacionais, o que afeta expectativas para os números das empresas brasileiras, que têm operação importante naquele país. BRF ON recuava 4,53%.

– PETROBRAS PN subia 0,77%, a 24,98 reais, diante de alta leve do petróleo no exterior, enquanto as perspectivas para a nova administração da estatal seguiam em foco. No setor, PRIO ON avançava 0,85% e 3R PETROLEUM ON diminuía 0,38%.

– CYRELA ON exibia baixa de 3,52%, a 13,97 reais, EZTEC ON perdia 2,15%, a 13,19 reais, e MRV ON caía 2,28%, a 6,42 reais, diante de alta dos juros futuros. No domingo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai relançar o programa Minha Casa Minha Vida dia 14 deste mês, na Bahia, com foco em um público de baixa renda. Segundo ele, cerca de 120 mil unidades da faixa 1 não foram concluídas e serão retomadas.

– CIELO ON avançava 2,43%, a 5,06 reais, após o Citi elevar a recomendação da ação a “compra” devido ao cenário de juros no Brasil. Já PAGSEGURO caía 3,63%, a 9,29 dólares, em Nova York após o banco reduzir a recomendação do papel a “neutra”

– CVC ON operava estável, a 4,36 reais, depois de avançar na abertura na esteira de divulgação de prévia operacional do quarto trimestre de 2022 e de janeiro deste ano.

– VIBRA ON ganhava 2,75%, a 16,08 reais, RAÍZEN PN subia 1,94% a 3,15 reais, e ULTRAPAR ON tinha alta de 1,14%, a 12,47 reais.

– AMERICANAS ON, que não está no Ibovespa, tinha valorização de 8,59%, a 1,77 real, após a companhia afastar parte da diretoria na sexta-feira e em meio a notícias de que seus acionistas de referência virão ao Brasil para discutir a crise na varejista.

– ITAÚ UNIBANCO PN caía 1%, a 24,87 reais, com grandes bancos em queda, exceção a SANTANDER BRASIL UNIT que ganhava 0,78%, a 27,29 reais.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)

