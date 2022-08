Ibovespa cai com exterior negativo de olho em juros dos EUA; Americanas salta 22%

reuters 22/08/2022 - 17:07 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa recuou nesta segunda-feira, acompanhando a tendência negativa de Wall Street, à medida que o mercado aguarda por discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta semana em Jackson Hole.

Vale e Itaú Unibanco pressionaram o índice. Do outro lado, Petrobras se recuperou acompanhando a melhora do petróleo. Americanas disparou com anúncio de Sergio Rial para presidente-executivo.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, caiu 0,72%, a 110.693,45 pontos. O volume financeiro foi de 20,1 bilhões de reais.

(Por Andre Romani)