Ibovespa cai com ações de commodities; RD avança após balanço

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, com ações de commodities entre as maiores baixas, enquanto RD, dona das bandeiras Drogasil e Droga Raia, figurou entre os destaques positivos após resultado trimestral robusto.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,91%, a 102.225,08 pontos, tendo recuado a 101.764,38 pontos na mínima e avançado para 103.317,48 pontos na máxima da sessão.

O volume financeiro nesta somou 23,4 bilhões de reais.

Tal desempenho ocorreu após o Ibovespa assegurar na sexta-feira o maior ganho semanal desde março de 2021, apoiado pela sinalização mais “dovish” do Federal Reserve e disparada das ações da Petrobras.

Nesta sessão, na visão do diretor de Investimentos da Reach Capital, Ricardo Campos, o tom foi ditado pela queda de papéis ligados ao setor de commodities, após dados mais fracos sobre atividade na China, Europa e EUA, refletidos em PMIs.

Mas se por um lado esses dados pesam nas perspectivas de demanda de matérias-primas, por outro trazem algum alívio quanto ao prognóstico para a inflação e os juros, inclusive no Brasil, acrescentou ele, apoiando ações como as de tecnologia.

Wall Street também encerrou com sinais negativos, referendando a fraqueza na bolsa paulista.

Agosto ainda começou com a primeira prévia do Ibovespa que irá vigorar nos últimos quatro meses do ano, com a inclusão das ações de Raízen, São Martinho e Arezzo, e exclusão da JHSF.

“Embora não seja uma mudança oficial, alguns participantes do mercado podem começar a antecipar esse movimento, trazendo fluxo para estes papéis daqui em diante”, afirmou a equipe da Ágora Investimentos em relatório a clientes.

DESTAQUES

– VALE ON caiu 2,4%, a 68,08 reais, apesar da alta dos futuros do minério de ferro na China. As ações ainda refletiram resultado trimestral e perspectivas apresentadas pela mineradora na semana passada.

– PETROBRAS PN fechou em baixa de 1,4%, a 33,68 reais, com o declínio do petróleo no exterior abrindo espaço para embolso de lucros após a ação atingir máximas históricas na semana passada, quando houve anúncio de dividendos e balanço.

– RD ON avançou 3,9%, a 21,80 reais, após resultado robusto da dona das bandeiras Drogasil e Droga Raia no segundo trimestre, que o BTG Pactual viu como sinal animador para os próximos trimestres.

– MAGAZINE LUIZA ON subiu 5,4%, a 2,72 reais, buscando retomar a recuperação que marcou boa parte de julho e assegurou um desempenho positivo no mês, embora tenha acumulado queda na semana passada.

– BRASKEM PNA cedeu 5,5%, a 34,66 reais, após a Petrobras negar negociações para vender fatia na petroquímica. Na sexta-feira, Braskem ganhou fôlego no final do pregão após notícia de que havia recebido propostas.

– ZAMP ON, antiga BK Brasil, disparou 18,8%, a 7,39 reais, após receber a proposta de aquisição de controle por um veículo do investidor estatal dos Emirados Árabes Unidos Mubadala.

(Por Paula Arend Laier, edição Alberto Alerigi Jr. e André Romani)