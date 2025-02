Ibovespa cai apesar de alta do minério e de viés para cima em NY, em dia de agenda esvaziada

O tom positivo dos índices futuros de ações em Nova York e a valorização de 1,51% do minério de ferro na China são insuficientes para animar o Ibovespa nesta sexta-feira, 21. Além disso, o noticiário corporativo e a safra de balanços têm forças para conduzir os negócios na B3 no último dia da semana que, por ora, acumula queda de 0,48%. Ainda assim, não se pode descartar uma abertura indefinida, ainda por conta da agenda esvaziada de indicadores no Brasil e devido ao vencimento de opções sobre ações.

No exterior os índices de gerentes de compras, PMIs europeus e a espera pela divulgação do dado americano, norteiam os mercados. Nos EUA, ainda serão divulgados o índice de confiança da Universidade de Michigan.

Aqui, os investidores também avaliam as afirmações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, feitas em entrevista ao portal ICL.

Conforme ele, assim que o Orçamento de 2025 for aprovado o governo lançará o Plano Safra para a próxima fase. “Vamos colher uma das maiores safras este ano e assim continuar garantindo alimentos”, disse, completando que a queda do dólar ante o real e a nova safra ajudarão estabilizar os preços dos alimentos no Brasil. A aprovação do Orçamento, estimou, trará, no médio prazo, sustentabilidade fiscal e juros menores.

Em meio às afirmações e ao recuo dos rendimentos dos Treasuries, os juros futuros abandonaram o viés de alta da abertura e o dólar renovava máxima a R$ 5,7153, com alta de 0,19%.

Diante de alguns sinais de atividade enfraquecida que poderiam instigar uma Selic menor ao final do ciclo de elevação, fica no radar a participação do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, em live, às 11 horas.

Contudo, o PicPay ressalta que a expectativa de desvalorização do real, o hiato do produto apertado e a fragilidade das contas públicas exigem alta nos juros. Conforme cita em nota as expectativas de inflação têm se mostrado cada vez mais desancoradas. As premissas da instituição indicam uma taxa Selic de 15% em 2025, com tendência altista.

No campo corporativo, fica no radar a informação da Petrobras da renúncia de Marcelo Gasparino da Silva ao cargo de conselheiro de administração. Segundo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a motivação foi a intenção dele de permanecer apenas no conselho da Eletrobras, porém, divergências internas no colegiado também influenciaram.

Já o Conselho de Administração da Azul aprovou um aumento de capital mediante a subscrição privada de novas ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) no valor de, no mínimo, R$ 72 milhões e, no máximo, R$ 3.370.258.632,00.

Em relação aos balanços, a B3 reportou lucro líquido recorrente de R$ 1,2 bilhão no quarto trimestre de 2024, 13,6% ante igual intervalo de 2023. E a Lojas Renner registrou lucro líquido de R$ 487,2 milhões no quarto trimestre, queda anual de 7,5% e 20,2% abaixo do Prévias Broadcast. O Ebitda total ajustado foi de R$ 1,024 bilhão, alta de 1,7%.

O Ibovespa abriu aos 127.600,58 pontos, com variação zero, tendo indo à máxima a 127.654,00 pontos (alta de 0,04%) e mínima aos 127.361,33 pontos (-0,19%). Às 10h20, cedia 0,39%, na mínima aos 127.233,69 pontos. Petrobras (entre -0,49%/PN e -0,31%/ON) e Vale (-0,05%) cediam, bem como Lojas Renner (-7,37%) e B3 (-2,92%), entre alguns destaques.