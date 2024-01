Ibovespa cai 0,74%, a 131,4 mil pontos, com ações de bancos e de commodities

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/01/2024 - 18:37 Para compartilhar:

Como ontem, o Ibovespa não contou com o apoio de pesos-pesados da B3, como Vale (ON -1,27%) e Petrobras (ON -0,55%, PN -0,86%), mas o desempenho das ações com exposição ao ciclo doméstico, hoje, foi insuficiente para que o índice progredisse, quebrando assim sequência de dois ganhos moderados. Nesta terça-feira, o Ibovespa oscilou dos 131.203,45 aos 132.425,91 pontos, saindo de abertura aos 132.423,55. Ao fim, mostrava perda de 0,74%, aos 131.446,59 pontos, com giro a R$ 18,6 bilhões. Em janeiro, cede agora 2,04%.

Assim como para o segmento de commodities, o dia foi negativo também para outro setor vital, o financeiro, com as ações do Bradesco em queda superior a 2% (ON -2,65%, PN -2,69%), após rebaixamento da recomendação do Goldman Sachs para os papéis da instituição financeira, de neutro para venda, com preço-alvo de R$ 16,00 – um potencial de desvalorização de 4,4% em relação ao fechamento de ontem.

Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, destaque para Locaweb (+5,52%) e ISA CTEEP (+2,57%), além de 3R Petroleum (+4,20%), em dia de recuperação parcial do petróleo após o tombo do dia anterior, na esteira de cortes de preços pela Arábia Saudita. Hoje, o Brent de março subiu 1,93%, aos US$ 77,59 por barril, em Londres, enquanto o WTI de fevereiro, em Nova York, avançou 2,07%, a US$ 72,24 por barril. No lado oposto nesta terça-feira na B3, Gerdau (PN -5,22%, na mínima do dia no encerramento), Gerdau Metalúrgica (-4,58%) e CSN (-4,47%).

“Foi um dia mais fraco, de agenda esvaziada, tanto aqui como no exterior, o que favoreceu a realização de lucros, com o mercado ainda de olho em dados de inflação que começam a sair a partir de amanhã, no Japão e na Europa. Mas o mais importante, obviamente, vem na quinta-feira, com o CPI dos Estados Unidos”, diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.

“Internamente, pouco acontece no recesso deste início de ano para além da divergência entre governo e Congresso sobre a MP da reoneração, o que traz um pouco mais de volatilidade – ainda assim, com volume diário bem abaixo da média em que o mercado vinha negociando”, acrescenta Moliterno. Ele destaca a correção mais forte nas ações de commodities, e em especial nas do setor de siderurgia, em meio a enfraquecimento de demanda que sinaliza piora nas margens dessas empresas.

Em Brasília, passado o dia de lembrança sobre o ataque de 8 de janeiro de 2023 aos Três Poderes, a atenção esteve concentrada hoje exatamente neste embate entre Congresso e Executivo sobre a medida provisória, apresentada pelo governo no fim do ano passado, após Senado e Câmara terem revogado o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores até 2027.

Hoje, o líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB), disse que, para pacificar a questão, o ideal seria o governo enviar projetos de lei separados sobre cada tema incluído na MP da reoneração. Após reunião de lideranças partidárias com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Efraim afirmou que o sentimento geral é favorável à devolução total da MP, apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no fim de dezembro.

Nesse caso, a discussão seria feita por meio de projeto de lei, que não tem efeito imediato como as MPs. Por sua vez, o presidente do Senado, depois da reunião, afirmou que só tomará uma decisão quanto à devolução ou não da medida provisória após conversar com Haddad, que está de férias neste começo de ano. Pacheco disse querer buscar uma “solução de arrecadação sustentável” para compensar a reoneração.

Para além da política, “a agenda econômica do dia foi bem fraca”, sem catalisadores de peso para orientar os negócios, observa Helder Wakabayashi, analista da Toro Investimentos, em semana que reserva destaques para quinta e sexta-feira – respectivamente com os índices de preços ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) nos Estados Unidos -, além do início da temporada de balanços de empresas americanas, na sexta-feira. Até lá, a tendência é de que prevaleça certa cautela entre os investidores, aponta em nota a Guide Investimentos.

Dessa forma, nesta segunda sessão da semana, os principais índices de ações em Nova York fecharam o dia sem direção única, em variações modestas: Dow Jones -0,42%, S&P 500 -0,15% e Nasdaq +0,09%. A retomada vista neste começo de ano nos rendimentos dos Treasuries refletiu expectativa de que o Federal Reserve pode vir a ser mais cauteloso neste primeiro trimestre, sem cortar ainda os juros de referência em março, contrariamente a projeções que vinham ganhando intensidade no mercado de juros futuros – o que reforça o interesse pelas leituras desta semana sobre o CPI e o PPI de dezembro, apontam analistas.

