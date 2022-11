Ibovespa busca manter viés positivo com apoio externo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 10:12 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa buscava manter o sinal positivo nos primeiros negócios desta quarta-feira, apoiado pelo cenário externo favorável a ativos de risco, mas ainda caminhava para um desempenho negativo em novembro, pressionado por incertezas relacionadas principalmente ao rumo fiscal do país.

Às 10:05, o Ibovespa subia 0,15%, a 111.078,28 pontos. No mês, porém, ainda recua mais de 4%,.

Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de quase 2%, puxado pelo desempenho de Vale e Petrobras, além de e expectativas de que a PEC da Transição, que abre uma exceção à regra do teto de gastos e começou a tramitar no Senado, possa ser desidratada no Congresso.

(Por Paula Arend Laier)

