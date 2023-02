Ibovespa avança puxado por Itaú, apesar de queda em Wall St

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 13:28 Compartilhe





Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa avançava nesta quarta-feira, mesmo com recuo dos índices acionários em Wall Street, ajudado por Itaú Unibanco, que disparava após balanço do quarto trimestre.

As ações do banco eram a principal influência positiva ao Ibovespa, enquanto Hapvida e Rede D’Or estavam na ponta contrária.





Às 12:09 (de Brasília), o Ibovespa subia 1,19%, a 109.112,32 pontos. O volume financeiro era de 7,7 bilhões de reais.

Com o avanço do Ibovespa, calcado nas ações do banco privado, o índice retoma alta após recuar na véspera, quando foi influenciado por atritos entre o Banco Central (BC) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O analista Luis Novaes, da Terra Investimentos, destacou que a equipe econômica vem evitando entrar nesse conflito, mas, “possivelmente, essa questão voltará à tona com reunião do CMN (Conselho Monetário Nacional, que define metas de inflação), pedidos de explicação da política monetária do BC no Congresso e indicações para cargos no BC”.

Em Wall Street, os principais índices de ações recuavam, com temor dos investidores sobre uma postura mais rígida do Federal Reserve (Fed) quanto à política monetária. Declarações de membros do banco central norte-americano também estavam em foco. O S&P 500 caía 0,44%.

DESTAQUES

– ITAÚ UNIBANCO PN saltava 7,01%, a 26,27 reais, após resultado do quarto trimestre. O banco teve lucro recorrente de 7,668 bilhões de reais, abaixo da estimativa média de analistas consultados pela Refinitiv, diante de impacto do caso Americanas. O presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, classificou mais cedo o rombo contábil da varejista de “fraude”. Analistas, porém, destacaram, entre outros pontos, o desempenho de margem financeira no trimestre, bem como as projeções do banco para 2023. Rivais também subiam na bolsa, com o BRADESCO PN em alta de 2,96%.





– PETROBRAS PN tinha valorização 1,44%, a 25,99 reais, diante de alta de cerca de 0,7% do petróleo Brent no exterior e antes de divulgação no fim do dia de relatório de produção e vendas. No setor, PRIO ON tinha variação positiva de 0,72% e 3R PETROLEUM ON elevava 0,94%.

– VALE ON subia 0,2%, a 88,60 reais. Os contratos futuros do minério de ferro fecharam em alta na Ásia, depois de sessão volátil. Na Bolsa de Cingapura, o contrato de referência da commodity para março subiu 0,1%, para 121,10 dólares a tonelada.

– BANCO PAN PN recuava 3,82%, a 5,04 reais, depois de abertura mais positiva, na esteira de divulgação de resultados trimestrais. O banco registrou lucro líquido ajustado de 191 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, praticamente em linha com o resultado positivo de um ano antes.

– KLABIN UNIT perdia 0,21%, a 19,26 reais, mesmo após a companhia registrar lucro líquido de 790 milhões de reais no quarto trimestre. O resultado veio acima do esperado pela média do mercado, impulsionado por aumentos de preços de produtos que minimizaram queda nos volumes vendidos, além de contribuição de variação cambial sobre a dívida. A empresa também anunciou dividendos complementares de 345 milhões de reais.

– SÃO MARTINHO ON subia 5,28%, a 27,7 reais. Analistas do JPMorgan elevaram a recomendação da ação a “overweight”.

– HAPVIDA ON perdia 5,16%, a 4,41 reais, em sessão negativa para o setor de saúde.

– MARISA LOJAS ON, que não faz parte do Ibovespa, cedia 3,54%, a 1,09 real, após a rede de varejo divulgar renúncia do presidente-executivo, Adalberto Pereira Santos. A companhia afirmou ainda que contratou a “BR Partners para assessorá-la no processo de renegociação de seu endividamento financeiro e a Galeazzi Associados para apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias