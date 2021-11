Ibovespa avança na abertura de novembro após quatro meses de queda

(Reuters) – A bolsa paulista abria com viés positivo o primeiro pregão de novembro, em meio a ajustes após o Ibovespa engatar quatro meses seguidos de quedas, embora incertezas internas devam continuar adicionando volatilidade aos negócios, em semana que também reserva decisão de política monetária nos Estados Unidos.

Às 10:07, o Ibovespa subia 0,35 %, a 103.862,85 pontos.

O Ibovespa caiu mais de 2% na sexta-feira, engatando nova perda semanal e a quarta perda mensal consecutiva, reflexo da desconfiança de investidores principalmente acerca de potenciais medidas do governo Jair Bolsonaro com reflexos nocivos na situação fiscal do país.

(Por Paula Arend Laier)

