Ibovespa avança na abertura reagindo a bateria de resultados e Copom

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa abria com viés positivo nesta quinta-feira, em meio a uma bateria de resultados corporativos, entre eles Ambev e Lojas Renner, enquanto agentes financeiros também analisam o desfecho da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central.

O Copom decidiu na véspera manter a Selic em 13,75% ao ano e reiterou que não hesitará em retomar o ciclo de aperto monetário se necessário, mas ponderou que um cenário de novos aumentos nos juros agora é “menos provável”.

Às 10:02, o Ibovespa subia 0,12%, a 101.922,48 pontos.

No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de junho, avançava 1%, a 104.145 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

