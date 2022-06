Ibovespa avança na abertura com apoio de China

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista abria com viés positivo nesta segunda-feira, acompanhando o exterior, em meio a alívio nas restrições contra Covid em Pequim e dados do setor de serviços na China.

As atenções se voltam para Eletrobras, após liminar suspender assembleia de debenturistas de Furnas, prevista para esta segunda-feira, etapa necessária para a privatização da companhia.





Às 10:04, o Ibovespa subia 0,31%, a 111.446,97 pontos.

No mesmo horário, o contrato do Ibovespa com vencimento mais curto, em 15 de junho, tinha acréscimo de 0,38%.

(Por Paula Arend Laier)