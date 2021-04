SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa subia nesta quinta-feira, com Cielo entre as maiores altas após parceria com o Google para digitalização de pequenas e médias empresas no Brasil, assim como Usiminas, que anunciou aumento de preços a distribuidores, acompanhando as rivais CSN e Gerdau.

Às 10:28, o Ibovespa subia 0,16%, a 117.817,16 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

