Ibovespa avança endossado por commodities e com PEC no radar

SÃO PAULO (Reuters) – O tom positivo prevalecia na bolsa paulista nesta terça-feira, referendado pelo cenário externo benigno, enquanto agentes financeiros acompanham o andamento no Congresso da PEC da Transição, que abre uma exceção à regra do teto de gastos por quatro anos para custear o Bolsa Família.

Também permanece o clima de expectativa em relação ao anúncio do ministro da Fazenda do novo governo, com a aposta de que o ex-ministro Fernando Haddad deve comandar a pasta ganhando mais força a cada dia no mercado. Ele irá acompanhar as reuniões do grupo de transição na área de Economia.

Às 10:58, o Ibovespa subia 0,84%, a 109.694,48 pontos. O volume financeiro somava 3,6 bilhões de reais.

De acordo com a equipe da Tullet Prebon Brasil, parece praticamente certo que Haddad será o ministro, enquanto, no caso da PEC, a aposta do mercado é que o Congresso irá enxugar bastante a proposta. “É isso que é importante observar agora”, afirmou em comentário enviado a clientes.

No exterior, trazia algum alento a expectativa de que os recentes protestos na China possam levar a uma flexibilização mais rápida das rígidas restrições contra a Covid-19 no país.

A China emitiu um aviso para aumentar a vacinação contra a Covid-19 para os idosos, enquanto um funcionário sênior da área de saúde disse que as queixas públicas sobre as limitações relacionadas à pandemia no país derivam da implementação excessivamente zelosa, e não das medidas em si.

DESTAQUES

– VALE ON subia 3,35%, a 84,02 reais, na esteira da alta dos contratos futuros de minério de ferro, com a referência na bolsa de Dalian atingindo seu nível mais alto em 23 semanas, sustentada por medidas da China, maior produtora mundial de aço, para intensificar o apoio a incorporadoras imobiliárias em dificuldades. No setor de mineração e siderurgia, CSN ON avançava 4,69%, USIMINAS PNA tinha elevação de 3,85% e GERDAU PN valorizava-se 2,77%.

– PETROBRAS PN avançava 3,16%, a 25,13 reais, endossada pela alta dos preços do petróleo no exterior, com o Brent subindo 2,16%, a 84,99 dólares o barril, também embalado pela expectativa de alívio nas rígidas restrições contra a Covid na China. No setor, PRIO ON subia 1,35% e 3R PETROLEUM ON ganhava 1,75%.

– MAGAZINE LUIZA ON caía 2,71%, a 3,23 reais, com o setor novamente na ponta de baixa do Ibovespa, ainda sofrendo com a repercussão aos dados da Black Friday, bem como as perspectivas desafiadoras para o setor diante de juros elevados no país. VIA ON perdia 0,96% e AMERICANAS ON recuava 0,91%, tendo ainda de pano de fundo relatório do Morgan Stanley que reduziu os preços-alvo das ações de ambas as companhias.

– B3 ON valorizava-se 1,41%, a 12,25 reais, ajudada por relatório do JPMorgan elevando a recomendação dos papéis para “overweight”, bem como o preço-alvo de 15 reais para 16 reais.

– ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,67%, a 25,35 reais, e BRADESCO PN cedia 0,26%, a 15,29 reais, enquanto BANCO PAN PN avançava 1,76%, a 6,94 reais, tendo de pano de fundo início de cobertura por analistas do Morgan Stanley com recomendação “overweight” e preço-alvo de 9 reais.

(Por Paula Arend Laier)

