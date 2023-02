Ibovespa avança em dia de noticiário corporativo intenso e expectativa por decisão sobre combustíveis

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/02/2023 - 11:29 Compartilhe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa avançava nesta terça-feira, em meio a um ambiente favorável a ativos de risco no exterior, com Petrobras novamente entre os principais suportes, enquanto agentes financeiros continuam no aguardo de decisão final envolvendo a reoneração dos combustíveis no país.

O último pregão de fevereiro também era marcado por noticiário corporativo intenso, incluindo resultado do varejista GPA e da elétrica EDP Brasil, além de anúncio de investimentos da Weg <WEGE3.SA>, dados de produção da Braskem e eventual desinvestimento da BRF.





Às 11:16, o Ibovespa subia 0,69 %, a 106.437,97 pontos, mas acumulava até o momento queda de mais de 6% em fevereiro. O volume financeiro somava 3,5 bilhões de reais.

Um dia após o Ministério da Fazenda confirmar a volta de tributos federais para os combustíveis, governo e Petrobras agora negociam compensação para a reoneração, que deve ter um efeito de alta na inflação, em um momento de piora nas projeções para os preços no mercado.

A possibilidade da Petrobras aproveitar uma margem aberta pela conjuntura e reduzir os preços dos combustíveis esteve na pauta de reunião na sede da petroleira, na segunda-feira, com participação de representante do governo, segundo afirmaram à Reuters duas fontes a par do encontro.

“Esta é mais uma sessão em que investidores deverão monitorar as discussões sobre a volta da cobrança dos impostos federais sobre combustíveis”, afirmou a equipe da Ágora Investimentos, em relatório a clientes.

No exterior, os futuros acionários de Wall Street apontavam uma abertura positiva em Nova York, em meio aos últimos ajustes para o fechamento do mês, marcado por uma reavaliação nas previsões para o ciclo de alta de juros pelo Federal Reserve. Os preços do petróleo também tinham um pregão de alta.

DESTAQUES





– PETROBRAS PN avançava 2,41%, a 26,78 reais, tendo ainda como pano de fundo expectativas relacionadas ao balanço da companhia, previsto para a quarta-feira. As atenções estarão voltadas particularmente para divulgações atreladas ao dividendo da estatal. Na noite da véspera, o Ministério de Minas e Energia divulgou a relação de indicados da União para compor o conselho de administração, que será eleito na próxima assembleia de acionistas.

– BRF ON subia 1,39%, a 6,56 reais, após a companhia de alimentos divulgar que contratou o Banco Santander para ser seu assessor financeiro visando a alienação de sua operação de “pet food”. A empresa acrescentou que o processo está em estágio inicial, “com conversas preliminares com potenciais interessados”.

– GPA ON <PCAR3.SA. recuava 4,54%, a 15,98 reais, após o grupo de varejo dono da bandeira Pão de Açúcar reportar prejuízo líquido de 1,1 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, revertendo resultado positivo obtido no mesmo período de 2021. Na visão de analistas do Citi, não foi um bom trimestre, com o GPA ainda encontrando dificuldade para repassar a inflação de alimentos, o que pressionou o desempenho de margens.

– CARREFOUR BRASIL ON cedia 1,9%, a 13,96 reais, após anúncio de que o vice-presidente financeiro David Murciano decidiu renunciar ao cargo, com efeito a partir de 1º de março. A companhia, também dona do atacarejo Atacadão, informou que Murciano citou que pretende “retornar para sua família na Europa”.

– SÃO MARTINHO ON avançava 2,49%, a 27,97 reais, no segundo pregão seguido de alta em meio a expectativas atreladas à reoneração de combustíveis, com um esperada alíquota menor para biocombustíves.

– ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 0,87%, a 25,56 reais, e BRADESCO PN subia 0,84%, a 13,28reais, após quedas relevantes nos últimos dois pregões, quando ambos recuaram mais de 4% cada.

– VALE ON tinha variação positiva de 0,12%, a 85,14 reais. Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura mostraram tendências divergentes nesta terça-feira devido a uma perspectiva mista do mercado de curto prazo, com os preços em Dalian em baixa pela quinta sessão consecutiva, enquanto em Cingapura fechou no azul.

– WEG ON subia 0,88%, 39,14 reais, após anunciar na noite da véspera que investirá 100 milhões de reais até 2024 para expandir a produção de sistemas de baterias de lítio no Brasil, em movimento que envolve uma nova fábrica em Santa Catarina e visa a crescente demanda por veículos elétricos.

– BRASKEM PNA mostrava acréscimo de 0,1%, a 19,88 reais. A petroquímica registrou recuo de 1% no volume de vendas de resinas no mercado brasileiro no quatro trimestre de 2022 contra igual período do ano anterior, para 861 mil toneladas, segundo prévia operacional.

– EDP BRASIL ON valorizava-se 0,71%, a 19,78 reais, mesmo após prejuízo líquido de 396,9 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, com impacto principalmente de uma baixa contábil relacionada à usina termelétrica de Pecém. A elétrica já havia anunciado no final de janeiro um “impairment” de 1,2 bilhão de reais no ativo. O Ebitda da elétrica, por sua vez, subiu 22%.

