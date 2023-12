Ibovespa avança e tem nova máxima inédita ao tocar marca dos 132 mil pontos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 12:19 Para compartilhar:

O Ibovespa renovou marca histórica nominal no início da tarde desta terça-feira, 19, tocando o nível dos 132 mil pontos, seguindo Nova York. Em boa medida, o movimento é puxado por ações de primeira linha, caso de Petrobras, Vale e alguns papéis de grandes bancos. Apesar do recuo do minério de ferro, Vale sobe em torno de 1,00%.

Nesta terça, o Banco do Povo da China (PBoC) informa as taxas de referência das LPRs.

“Segue o movimento de queda dos retorno dos Treasuries, diante da expectativa de que o Fed começará a cortar os juros no ano que vem. O mercado ainda se divide quanto a quando exatamente isso se iniciará. Aqui, a ata veio com um tom meio conservador e indicou manutenção do ritmo de corte da Selic em meio ponto porcentual”, descreve Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, ressaltando que neste cenário a entrada de capital externo continua.

Às 12h06, o Ibovespa subia 0,58%, aos 131.847,90 pontos, ante elevação de 0,73%, na máxima aos 132.046,93 pontos.

